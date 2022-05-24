涉與詹培忠父子串謀欺詐　商人准以715萬港元保釋

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙，去年被廉署落案檢控，指父子2人涉嫌為1間上市公司配售可換股票據時，隱瞞秘密「買殼」協議，與1名懷疑偷渡來港的男商人串謀欺詐聯交所及該公司。上述商人因此被控2項串謀欺詐罪及1項洗黑錢罪，另就偷渡一事被控非法入境。他自去年11月開始還押，至今（24日）向高院原訟庭申請保釋。法官聽罷陳詞後，批准他就欺詐及偷渡2案，以現金連人事擔保共715萬港元保釋，附帶條件包括配備定位裝置、不可登上船隻等。

48歲保釋申請人馬鐘鴻，報稱任職商人。其保釋條件包括交出500萬港元現金，3名人事擔保共215萬港元。保釋期間，他須居住在與廉署總部附近的北角海逸酒店，帶備由廉署提供的電話，並開啟定位裝置，及後廉署會提供手帶。另外，他須向廉署提供翌日行程，包括到訪的地點、會見的人物等。他亦不得登上任何海上交通工具，另每日要到警署報到，不得接觸證人。最後，他須支付執行上述保釋條時所衍生的費用，例如購置電話或手帶。

控罪指馬鐘鴻於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同詹培忠、詹劍崙及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東，以及香港聯合交易所有限公司。他另控於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與王蓓麗處理由亞洲資源控股有限公司發行、本金為4,200萬元的可換股票據。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則是主席。另外，申請人面對的非法入境罪，則指他於去年6月從水路非法入境，並在無權限下於香港逗留。他的串謀欺詐及洗黑錢案，將於後天（26日）於沙田裁判法院再提訊；至於非法入境案，則會在10月26日再訊。

案件編號：HCCP 197,198/2022