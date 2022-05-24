人事小組5.27開會審架構重組開位　涉13官員57公務員

立法會將於6月15日審議政府就架構重組方案提出的決議案，由於架構重組涉及開位，包括13名政治委任官員及57個公務員職位，估計每年額外總薪酬開支為9,483.2萬港元，立法會人事編制小組委員會將於本月27日召開特別會議，審議開位建議。

研究架構重組方案的小組委員會昨(23日)已完成審議工作，而財經事務及庫務局昨去信人事編制小組委員會，指基於新架構要趕及在7月1日、即下屆政府推行，故要縮短通知期，希望人事編制委員會在本月27日討論開位建議。因應政府當局的要求，委員會主席葉劉淑儀決定將當日召開特別會議。財務委員會亦會在6月10召開特別會議討論相關的撥款申請，預計政府在6月15日於立法會大會動議決議案，如當日獲通過，架構重組方案將在下月17日刊憲，7月1日實施。

方案建議由3司13局增至3司15局，包括設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局等，又會另增3名副司長，亦會設立副司長辦公室，3個司長辦公室各增添一個首長級人員，律政司長轄下會增設一名政治助理，副司長月薪將是36.34萬港元，較局長高1.75%，每年跟隨丙類消費物價指數的變動調整。

兩個新政策局設有局長、副局長、政治助理、政務助理、新聞秘書、秘書及貴賓車等支援服務。兩個新增的政策局及重組其他政策局，涉及的開支為約3,287萬港元，而增設3副司長及律政司政治助理等開支則約為6,197萬港元，而整個架構重組方案，涉及13名政治委任官員及57個公務員職位，估計每年額外總薪酬開支為9,483.2萬元。