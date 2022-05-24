逾9成外判工遭拒代申物管抗疫支援　工會歸咎500元行政費欠吸引

政府早前推出「物業管理業界（環境衞生和保安人員）物管抗疫支援計劃」優化安排，鼓勵更多合資格物管公司、公契經理人及業主組織，為從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員作出資助申請。工聯會今日(24日)於記者會指出，即使計劃優化後，亦未能一視同仁，仍存在「同工不同惠」，調查更發現，逾9成外判員工表示，物管公司依舊拒絕協助代其申請資助，工會促請政府再次優化計劃。

香港護衛及物業從業員總會主席麥億昌表示，在優化安排下，物管公司、公契經理人及業主組織，雖可就每名成功申請津貼的前線物管員工，獲發每月100港元的行政費用，因計劃的受資助期為5個月，即申請機構可就每名員工獲發共500港元行政費用，惟吸引力並不足夠，據了解不少公司認為手續繁重之餘，更指有關程序會嚴重擾亂其財政報表；香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴更指出，發現有不少公司因外判合約規模小，令外判商認為所謂的補貼，不足以彌補整筆行政費用，故有關組織至今仍拒絕替員工申請。

工會促請政府再次完善抗疫津貼，相關措施包括進一步優化申請計劃，放寬申請門檻；更開放以個人作申請單位，接納強積金戶口或銀行支薪紀錄作申請憑證。有關調查於本年5月在網上進行，共收到431宗工友求助個案，其中有70%求助者是從事保安、30%則從事清潔。