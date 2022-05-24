珠寶店員監守自盜值2337萬港元鑽戒　認罪判囚9年

美國珠寶品牌Tiffany & Co.太古廣場店一名銷售員，聲稱因欠債及為患重病家人籌款治病，與內地男子「夾計」，以對方提供的複製品「偷龍轉鳳」換走2枚共重16.85卡，市值超過2,337萬港元的鑽石戒指，再將2枚鑽戒以500萬港元賣走。他早前承認2項盜竊罪，今天（24日）被高院原訟庭法官邱智立判監9年。法官指雖然被告聲稱遭人利用犯案，但如沒有被告案件便不可能發生，被告亦是有計劃犯案且嚴重破壞誠信。法官又指經濟理由並非犯案藉口，除認罪外被告沒有任何減刑因素。

被告周展龍（34歲）於2017年起於涉案店舖任職銷售員，並於2019年9月1日離職。控罪指被告於2019年7月14日至9月11日期間，與內地男子董嘉琛偷竊屬於Tiffany的2枚鑽石戒指。案情指涉案2枚分別重9.72卡（市值1,400萬港元）及重7.13卡（市值937.8萬港元）的鑽戒，於案發期間先後暫時存放於涉案太古廣場分店的夾萬內。但職員其後從夾萬拿出鑽戒檢查時，卻發現兩枚戒指均為複製品，職員遂報警求助。

警方經調查後，發現被告曾分別於同年8月及9月把該兩枚涉案鑽戒以300萬港元及200萬港元售予一間公司。被告被捕後在警誡下表示因欠下12萬港元卡數，遂與一名早前認識的內地男子董嘉琛合謀，以董提供的複製品換走真品再將其出售。被告表示他從中獲利共60萬港元，但已用盡來吃喝玩樂及賭博，惟警方最終未能成功找到董。辯方大律師求情指，被告在案發期間飽受家庭經濟壓力，其岳父患有末期癌症，急需金錢購買標靶藥作治療，被告母親亦患有子宮頸癌，未能工作賺錢，加上被告又欠債，故在不顧後果下愚蠢犯案。被告明白自己違反誠信，令家人到處奔波而感內疚，望法官輕判讓他出獄後再工作養家。

案件編號：HCCC 227/2021