今屆政府任滿在即 仍有近6成市民不滿政府施政

經濟仍未復甦，疫情揮之不去。最新民意調查顯示，對特區政府感到不滿意的受訪巿民接近6成；對政府表示不信任的，則逾4成。此外，社會十項幸福指標，大部分均錄得下跌，其中以10分為滿分的「享有政治權利」，僅得3.9分，而「有合適就業機會」亦只得5.03分。學者表示抗疫方向未明，政府未有提供良好願景，令市民感到悲觀。

香港民意研究所於本月12日至20日，成功訪問了1003個樣本，其中市民對特區政府滿意率僅得19%，不滿意率為59%；至於不信任特區政府的比率為46%，而信任率為35%。在社會狀況滿意率上，政治、民生及經濟分別為負24、負32及負47個百分點。

在社會十項幸福指標上，大部分均錄得下跌，調查顯示，「享有政治權利」的指標最低分，只有3.9分；而最高分是「人身安全」指標，評分為5.99分。另外，市民偏向認為香港人「享有個人自由」和「有合適就業機會」，評分分別為5.46和5.03分。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛表示，市民對整體環境都傾向悲觀，認為政府未能提供一個很好的願景，候任政府的政綱亦未有足夠說服力，即使近日經濟重啟，但合適就業機會因為防疫等理由而變得減少。該學院另一位講師黃志偉則補充指，現時很多外資離開香港，航班及人流大減，亦令經濟受影響，現時市面的消費情況已大打折扣，如何「旺丁又旺財」是政府需要考慮的方向。