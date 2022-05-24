機場海關檢460萬元可卡因拘一男　為年半以來首宗衝關販毒案

香港海關機場科人員，昨日(23日)在機場截查一名由巴西聖保羅、經卡塔爾多哈抵港的男子，當時他摧帶一個手提行李箱及一個公事包。關員清空行李箱及公事包檢驗時，發現其異常沉重，遂以X光作出進一步檢驗，見到兩件行李結構有異常，極為可疑。因此，關員對該兩件行李進行深入檢驗，發現有9個夾層，每個夾層藏有一包懷疑可卡因，該9包懷疑可卡因總重約4.2公斤，市值約460萬港元。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，關員隨即以涉嫌販運危險藥物，拘捕該名報稱商人的63歲男子，案件轉交海關毒品調查科機場調查課跟進。海關調查顯示，疑犯收取1,000美元(折約7800港元)酬勞運毒，根據其護照紀錄，他首次來香港。海關將追查男子透過甚麼形式、於那個國家取得該兩件行李，並且跟進該兩件行李抵港後的去向。

本宗販毒案是自2020年12月以來，海關於香港國際機場搗破的首宗空路客運跨境販毒案。相信隨着疫情緩和，部分國家及地區的出入境限制解除後，加上海關一直策略性打擊空運及貨運跨境販毒案件，犯罪分子會不惜工本，重施故技以空路客運方式進行販毒活動。海關強調，無論在疫情任何程度都會緊守崗位，不會掉以輕心，繼續堅定不移從源頭打擊毒品流入市面，捍衞香港社會安全。海關亦會沿用風險管理原則，重點挑選高風險旅客檢查行李，以便更有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。