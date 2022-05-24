八大反性騷擾達標率跌至78%　婦團促院校註明性騷擾行為後果

新婦女協進會今日(24日)公布2020/21年「大專院校反性騷擾政策檢視清單研究報告」，組織以43項標準列作清單，發現八大院校整體達標率平均值為78.2%，較上次調查輕微下跌，而自資院校的整體達標率則輕微上升至54%。

婦進在去年3至6月期間在各院校網站搜尋書面的反性騷擾政策，並電郵查詢其政策在過去幾年有否作出修訂，並以43項標準檢視清單，做到的可獲得一分；其後在7月將清單發予院校，收取其回應及意見，而是次調查獲得八大院校及25間自資院校回應。

八大整體達標率為78.2%，較2017/18年的79.2%輕微下跌，其中在「處理投訴程序」及「政策施行」部分有欠理想，其中在「數據統計及分布」項目的達標率只有12.5%，而「用家友善─是否容許院校以外人士陪同所有程序」亦只有25%。自資院校方面，「數據統計及分布」一項更只有4%，「向受影響人士提供協助/初步程序決定是否要停職」則為7%。婦進指，八大當中仍有3間院校未曾列出性騷擾行為最嚴重的處分為終止僱傭合約，婦進的其中一項建議為院校須註明性騷擾行為的嚴重後果。