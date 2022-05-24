太古城麥當勞再多3人中招　涉33個月大男嬰

新冠疫情未息，本港連日有多個群組爆疫。其中太古城三期的麥當勞今日(24日)再多3人確診，涉居於北角兆華大廈的家庭，包括33個月大男嬰及一名家傭。麥當勞群組至今累計8名食客中招，分散在5張檯，及有1名家居接觸者中招，基因分析顯示病毒樣本帶有BA.2.12.1，跟早前抵港的輸入個案一樣，故相信該食肆爆發的個案是由該病毒引起。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增的3名個案於本月13日早上曾去過太古城麥當勞，他們先後在5月15日出現發燒及咳，5月17日去東區尤德醫院，翌日已出院。而家傭一直沒有病徵，至17日確診；男嬰母親沒有去麥當勞，但同樣在17日確診，屬於家居接觸者確診個案。

至於蘭桂芳酒店群組再增1宗個案，涉一名居柴灣已婚警察宿舍1座的39歲男患者，在檢疫第12日確診，5月17日出現病徵，當日早上檢測無確診，深喉唾液檢測確診，發現全基因序列與先前2宗個案一樣。他曾與群組一名染疫男子傾談，未戴口罩約30分鐘；曾往中央圖書館、機動部隊總部。