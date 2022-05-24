政Whats噏：東鐵過海故障遲到立會　鄧家彪張欣宇必向港鐵反映

東鐵綫過海段開通10日，今朝(24日)繁忙時間列車故障，坐東鐵過海去立法會嘅議員鄧家彪同張欣宇都受到阻延，阿彪開會遲到15分鐘，而張欣宇喺立法會同團體會面就遲到半粒鐘，佢喺被困車廂期間，仲「港鐵車長」上身，剖釋故障嘅成因。而佢哋都話會將親身經歷向港鐵反映。

鄧家彪喺社交平台貼文，話東鐵綫過海段喺紅磡至金鐘之間，疑似機件故障，話今早開會要遲嘞！至於被困車廂嘅張欣宇就開直播(Live)，當時列車由會展至金鐘，但無法入站，最後折返會展站。張曾喺港鐵做過車站經理，話以佢喺港鐵車務做咁多年，列車掉轉頭行係好罕有，而且東鐵過海綫只係開咗冇耐，咁快就出現呢啲咁嚴重嘅情況實在唔理想。跟住又話當時已過咗8分鐘，港鐵要就延遲交報告，咁啱周五(27日)立法會交通事務委員會開會，佢會要求港鐵交代情況。

過咗一陣，佢喺會展站落車，轉搭其他線去金鐘，而呢段來回會展同金鐘嘅過程用咗40分鐘，加埋佢之前搭嘅幾個站，行程足足花咗一個鐘。佢仲話遇到咁嘅事唔知好彩定唔好彩，但亦可以咁諗，話坐咗喺架壞車度，能夠體驗到真實情況，壞事都可以變好事喎。