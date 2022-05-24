遭二判拖數　賄總承建商求付尾數　工程三判東主囚半年

酒店工程的三判承辦商，因賄賂工程總承辦商員工，以令對方就工程安排支付「尾數」，被廉政公署落案起訴。他否認向代理人提供利益罪受審，今天（24日）在九龍城裁判法院被判罪成。辯方求情指被告因遭二判拖欠尾數因無法向員工出糧，需要向財務公司借錢，最後更要申請破產，故才想到藉行賄獲安排支付尾數。裁判官指對被告的情況「感到有同情」，但不代表被告可以用違法行為去解決事情。考慮控罪須要嚴懲，最終判處被告監禁6個月。

33歲被告呂東發，被控於2020年9月5日，無合法權限或合理辯解，而向總承辦商一名項目統籌人員提供一卷金額不詳的鈔票，作為安排向二判及被告支付有關工程項目尚欠款項的誘因或報酬。裁判官裁決時指，被告承認向該項目統籌人員提供2000港元，但辯稱是想請對方吃飯，及拜託對方為地盤工人購買飲料。惟裁判官拒納其說法，指2人沒有私交，不認為被告需要請吃飯，以及該筆款項如用於購買飲料，則未免太多。考慮到被告案發時以拳握著一卷鈔票交到項目統籌人員手中，使旁人難以察覺他們的事。最終裁定被告有意圖向該項目統籌人員提供行益，因而罪成。

辯方求情時指被告已婚，育有2名子女。他於2005年從內地來港生活，過去從事建築工作。案發時被告遭二判承辦商拖欠尾數，無法支付員工薪金，陷入財困才會想藉行賄獲安排支付尾數，冀法庭考慮被告的特殊情況，判予緩刑。惟裁判官判刑時指，雖然同情被告的情況，但是控罪嚴重。香港的聲譽有賴廉潔，法庭須要嚴懲賄賂行為，故即時監禁是唯一合適判刑。

案件編號：KCCC 2902/2021