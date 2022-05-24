千枝膠康乃馨棄垃圾站　被轟污染環境　田北辰致歉稱供應商所為

不少政界人士在母親節都會落區派花，但母親節已過了兩個星期，要派的花早就應該派完，但有讀者向東網爆料，指在北區馬草壟垃圾站堆滿一批附有議員田北辰名字紙牌的膠質康乃馨，約有千枝之多，批評丟棄膠花既污染環境，又造成浪費，感到非常憤怒。而田就此事致歉，並強調此舉乃供應商所為。

讀者楊小姐對東網表示，昨晚(23日)大約九時許經過馬草壟垃圾站，發現滿地都是包上膠袋的紅色康乃馨，而膠袋內更貼有田北辰卡通頭像及名字的紙張，更寫明「母親節快樂」。楊小姐指該等康乃馨是膠花，送到堆填區亦難以分解，隨便丟棄不單止污染環境，更加造成浪費，故感到非常憤怒。她又指該等膠花不會過期，可以留待下年再派，亦可轉贈鄰近的老人院，讓老人家開心，不明白田北辰為何必棄不可。

東網向田北辰查詢有關事宜，他回覆指在本月7日及8日舉辦母親節派花活動，但供應商於5月6日通知他，其中一批花因同櫃其他貨物問題，一併被海關扣起，未及在母親節到港，因此雙方同意取消訂單。

但他勢估不到在沒有買家的情況下，供應商依舊把花在過去一兩天，即本月22及23日運到港，更丟到垃圾站，經垃圾車運往堆填區丟棄，他形容這種做法匪夷所思。他又指因貨品上有其名字，故就此致歉，日後也會更審慎選用供應商。