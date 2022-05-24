涉2019年9.29包圍政總　3男子暴動罪成囚54個月

2019年9月29日有逾500名示威者包圍金鐘政府總部，有人向政總投擲汽油彈引起火警。警方其後作出驅散行動，期間拘捕3名男子，控告他們暴動罪，在區院經審訊後於4星期前被裁定罪成。案件今（24日）判刑，由於其中1名被告因檢測新冠病毒之安排而缺席，法官陳廣池將其判刑押後至6月20日，至於餘下2名被告今則被判監4年半。法官陳廣指本案不是普通暴動 ，而是直接衝擊香港權力核心，因此判刑須具有阻嚇性，以警惕在現場或網絡上宣揚暴力的行為。他以4年半為量刑起點，指2名被告無實質求情理由，故判監4年半。

今天缺席的被告為莫震宇（36歲、音樂製作），2名今被判監的被告則為楊樂謙（21歲、無業）及李其浚（24歲、無業）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外連同其他身份不詳的人士參與暴動。法官今指，2019年9月29日是近年暴動案中最嚴重之一，其暴動範圍廣，組織力強，人數多，暴動現場猶如「戰場」，其目標正正是政府總部，可見這不是普通的暴動，而是直接衝擊香港權力核心，是加重刑責的一項重要因素。法官指被告自稱為旁觀者，只是掩耳盜鈴。他們被捕時分別有防毒面具、頭盔、護臂、雷射筆、口罩及波子等裝備，不信他們是只是旁觀。他們沒有刑事紀錄，是家人眼中的乖乖仔，被有機心的人士教唆出現於現場，支持和鼓勵「同路人」。背景報告反映2名被告全無悔意，沒有反省自己的行為。因此處以嚴刑重典是不二法門。

案件編號：DCCC 969/2020