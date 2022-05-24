聽取巴士新專營權商議　討論電車加價　 交諮會：將適時建議

交通諮詢委員會今日(24日)討論由香港電車有限公司提出的加價申請，並聽取政府簡介與巴士公司商討新專營權的最新情況。一如其他加價申請，交諮會將就電車公司的加價申請向政府提交意見，供行政長官會同行政會議考慮。

交諮會主席張仁良教授表示，委員明白面對其他公共交通工具的激烈競爭，以及新冠肺炎疫情及相關社交距離措施所帶來的影響，電車的乘客量和收入均顯著減少，經營環境嚴峻。討論加價申請時委員已考慮及平衡所有相關因素，包括電車公司的最新營運及財務狀況、推行的改善項目及公眾的接受程度。

此外，委員聽取了政府簡介有關龍運巴士有限公司、城巴有限公司(機場及北大嶼山巴士網絡專營權)及新世界第一巴士服務有限公司的現有專營權在明年屆滿後的安排，以及政府與相關巴士公司商議的最新情況。交諮會知悉政府與相關巴士公司的商議進展良好，務求相關巴士公司能在為期10年的新專營權下，繼續為市民提供優質的公共巴士服務及發展可持續的巴士服務網絡，並會將適時向行政長官會同行政會議就新專營權事宜作出建議。