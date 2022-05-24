新一屆政府設文化體育及旅遊局　團體建議需重組管治架構

新一屆政府將設立文化體育及旅遊局，有團體今日(24日)發表《數字時代的文創產業發展》的藝術創新研究報告，為香港發展文化數據與文化知識產權（文化IP）的數碼建設提出策略建議。當中指出擬議成立的文體旅局需將4大核心領域加入管治架構，包括文化及藝術、創意產業、傳媒及版權，並應推動跨界合作，以創造協同效應。

藝術創新研究報告主要針對4個範疇提出建議，包括新政策局的架構、文創產業的「軟件」、文創產業的「硬件」，以及人才培育。該團體表示，業界對文體旅局期待已久，但經分析了南韓、英國、內地和台灣文化決策局的架構，發現現今時政府架構中，有關文化及藝術、創意產業等的職權分散於民政事務局及商務及經濟發展局，導致政出多門、缺乏協調，不利於產業長遠發展。

此外，報告亦強調政府應適時為藝術科技發展訂立目標，支持新興的藝術形式、流派與產業；運用科技為傳統文化創造新的藝術內容；深化文化科技的研究與開發。同時呼籲建立全面的文化數據系統，為文創產業提供有價值的資訊，並作為公共政策制訂與行內決策的依據。