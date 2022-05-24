模擬飛機起火事故及處理死者　三跑今演習測試應變能力

機管局公布，香港國際機場今日(24日)進行飛機事故及救援演習，為第三跑道於今年啟用作好準備。是次演習按照簽發機場牌照規定進行，逾350名來自約20間機構及政府部門的代表參與演習，而HK Express為參與演習的航空公司，並由志願工作人員扮演旅客及受影響旅客的家屬，旨在讓香港機場管理局及機場同業熟習在新第三跑道處理事故的緊急程序，並測試其應變能力。

演習模擬一架載有30人的「A320neo」型抵港客機，在降落時突然遇上強風傾側，於修正時客機右邊引擎與第三跑道發生碰撞，然後起火。機場北消防局人員立即響起失事警報，機管局亦即時啟動機場緊急應變中心。消防處及警務處等緊急服務單位迅速抵達現場展開滅火及救援、提供醫療、傷者運送及其他支援，行動中共派出18架消防車及16架救護車。演習亦模擬處理死者，以及拯救受傷旅客及機組人員。傷者被送往兩間醫院，沒有受傷的旅客則送往旅客接待中心，在辦理入境和海關手續後，由機場親屬接待中心接待。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，香港國際機場向來以安全為先。第三跑道將於今年投入運作，是次飛機事故及救援演習為機場同業提供寶貴機會，測試在新跑道處理緊急事故的應變能力。隨着演習順利完成，第三跑道於今年啟用的準備工作已跨越另一里程碑。