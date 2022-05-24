2歲童氣促求診　聞氣後同日去世　死因研訊開審

2歲男童疑因氣管收縮，在兒科專科診所求醫並接受聞氣治療後，突然失去呼吸及心跳，同日離世。死因裁判法庭今天（24日）選出3男2女陪審員後，就事件展開研訊。死因裁判官何俊堯斥責涉事醫生沒有在排板清楚記低每次診症詳情，又拒絕向死者父親提供排板及附錄給予法醫。涉事醫生承認在閱讀法醫解剖報告後，得知死者有支氣管炎，就將此說加在醫療報告之中。他堅稱自己當日一早已為男嬰叫救護車，但被裁判官嚴正提醒他法庭上不可以給假口供。

死者陳嘉懿，去世時2歲2個月。他於2016年12月16日在觀塘梁蔭基醫生醫務所接受聞氣治療後，然後於同日死亡。死者父親陳達東作供指，兒子在12月初開始不適，有發燒、流鼻水、咳嗽、嘔吐等症狀，他曾2次帶兒子到普通診所求醫，2名醫生診斷均為上呼吸道感染，但兒子服藥後情況也沒有好轉，陳便在12月13日帶他到肇事診所求醫。同月16日，死者有氣促情況，醫生表示可為他做聞氣治療，兒子聞氣時「好似好舒服咁瞓咗，對眼有張開張開」，突然有一名護士很驚慌地跑出來，叫他抱兒子進醫生房。醫生為他兒子急救，又叫護士召急救車，期間兒子有嘔吐，送院後1小時內醫生已宣告他兒子死亡。

梁蔭基醫生作供指，他在12月13日見死者時，診斷他患上呼吸道感染。16日再見到死者時發現他有呼吸窘迫，可能患肺炎，便處方氣管舒張劑，將2種氣管舒張劑放進機器中，以蒸氣形式讓死者吸入，並在死者與其家人不在場的情況下，私下叫護士召救護車。在死者聞氣約4分鐘後，護士告訴他死者情況轉差，他便立即進行急救，直至救護員到場接手。梁的報告指出，心跳紊亂的病人不宜用聞氣機，死者當時心跳快，但因男童當時正在哭，他無法為男童量度呼吸。

裁判官問梁，為何明知死者已離世、其父急須將病歷紀錄交予法醫的情況下，都不願意將排板交給家屬，而是選擇額外手寫一封信件，上面雖然寫上診治死者的紀錄，但偏偏12月16日的情況卻欠奉，也沒寫下處方了甚麼藥物給死者。梁解釋以後也要寫一份詳細報告，而且知道死者父親很心急要取得診治紀錄，所以急忙寫封信給他，因此有錯漏。裁判官又指，梁在排板、附錄、2017年撰寫的醫療報告都沒提及診斷男嬰患支氣管炎，質疑梁是否閱讀了法醫的解剖報告，將法醫的判斷寫入自己後來撰寫的醫療報告，梁表示同意。裁判官又質疑梁如果在男嬰聞氣之前已經召了救護車，為何不立即告知家屬，梁解釋「想等定少少先至講、我哋準備話畀佢聽」，但當裁判官問有甚麼要準備，梁又表示「無嘢要準備」。裁判官指，閉路電視片段見到，梁會診至救護車到達之間，過程歷時約20分鐘，正常來說救護車一早到達，裁判官提醒梁作供前已宣誓，若給予假口供會有嚴重後果。聆訊將於明天（25日）繼續。

案件編號：CCDI-701/2017