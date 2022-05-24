政Whats噏：美食車計劃6.1告終　議員聯署籲暫緩

做生意，即使捱得過疫情，但未必過得到政府劃定嘅「死線」。舊年12月，當局宣布2017年推出嘅「美食車先導計劃」，經評估後發覺成效未如理想，決定喺今年6月1日結束有關計劃。議員梁毓偉今日(24日)喺社交專頁貼文，話有關計劃就算未符合政府預期，但只要調整一下政策，美食車仍有存在價值，又話計劃真係如期終結的話，唔少市民都會好失望。

喺上個禮拜，梁毓偉就同馬逢國、邱達根同姚柏良等議員聯署致函商務及經濟發展局、以及將聯署抄送食物及衞生局，要求延長現有嘅美食車先導計劃，容許現時已累積大量營運經驗嘅美食車，喺6月1日之後仍可如常經營。之但係，作為旅遊推廣項目嘅美食車先導計劃，應該係商經局轄下部門負責，點解又關食衞局事呢？

梁毓偉解釋，因為美食車本質上係流動餐廳，所以建議畀埋食衞局。跟住佢就話政府一開始就將美食車計劃定位為旅遊推廣項目，並不恰當，因為此舉只會限制美食車嘅顧客對象，咁樣做生意就梗係艱難啦！佢話美食車同其他食肆一樣，只要過程衞生、食物好味，自然有人幫襯，反而喺政策上視為旅遊推廣，變相畫地為牢，只會為美食車經營帶來限制。佢又提到美食車若非受限於旅遊推廣嘅定位，經營地點應可較現時多，而就算唔可以如同雪糕車一樣四處游走做生意，但都可以趁住體育賽事或學校運動會嘅日子，到球場外供應餐飲小食。

講起經營地點，佢就提到西九文化區，話嗰度係政府重點發展嘅項目，開幕冇耐嘅M+博物館同埋將於7月開放嘅香港故宮文化博物館，都會吸引好多人流，美食車喺度停靠唔愁無生意做。之不過，佢早前喺西九文化區幫襯美食車買杯咖啡，順便同檔主閒聊幾句，對方就大呻話過去幾年艱苦經營，堅持到今日市道回暖，美食車生意開始有起色，就要面臨「收檔」嘅結局，都感到相當無奈。

梁又提到美食車計劃約莫仲有一個禮拜就會完結，然而相關嘅車輛牌照同經營牌照等，政府仍未同經營者商討點樣處理，咁就不如容許現時嘅計劃延期半年，等下一屆政府喺改組後，再重新檢視及思考美食車嘅經營方式同定位。