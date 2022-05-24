立會召開與落實新會計專業規管制度會議　議員憂延伸利益衝突

立法會今日(24日)召開與落實新會計專業規管制度有關的3個附屬法例小組委員會會議。有議員關注設立諮詢委員會與處理紀律處分個案的利益衝突，以及會否提供相關指引。

議員鄧飛指在會財局下設立法定諮詢委員會，當中最重要的職能是紀律處分及覆核紀律處分的決定，以及該諮詢委員會能否就優化紀律處分提出建議。另外，鄧飛問是否所有法定諮詢委員會的成員都有機會成為紀律處分的負責人員，避免兩者角色重疊。財經事務及庫務局副秘書長許澤森表示，在處分決定的審核過程中，法定諮詢委員會的角色會為整體現象提供意見，委員會不應有權去處理個案。許澤森指可能會出現利益衝突問題，但如一般做法一樣，委員會成員需要進行利益申報及迴避。

至於議員周浩鼎指會財局下設立法定諮詢委員會的條文，以及相關過渡及保留條文將提早於7月4日生效。因此，他詢問當局將來在會否考慮成立法定諮詢委員會後，將指引提供給會計及財務匯報局，使到可以規管業界及帶領行業發展。許澤森表示指引有兩個方面，包括給諮詢委員會成員，以及會計及財務匯報局自身亦會有指引，包括在處理法定職能上，幫助他們不過分偏重在執法方面，同時平衡業界發展。

該3個刊憲的附屬法例包括包括《〈2021年財務匯報局（修訂）條例〉（生效日期）公告》，旨在確立《2021年財務匯報局（修訂）條例》的生效日期為10月1日。另外，《會計及財務匯報局（過渡及保留條文及相應修訂）規例》旨在訂明新制度實施後個案的過渡安排，保證會財局和會計師公會可清晰有序跟進。至於《2022年會計及財務匯報局條例（修訂附表3B）公告》，則把發出執業證書、執業單位註冊和續期的收費定為會計師公會現時收取的水平。此等費用明年10月1日起由會財局收取。