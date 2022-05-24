再多42場所納強檢名單 半山區帝景園上榜
2022年05月24日 21:01
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半山區帝景園有大廈納入強檢名單。
再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
2.柴灣富怡花園2座
3.馬鞍山富寶花園9座
4.屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈
5.沙田水泉澳邨月泉樓
6.灣仔謝斐道254號杜智臺B座
7.天水圍天悅邨悅貴樓
8.北角天后廟道2-4號景香樓
9.馬鞍山翠擁華庭11座
10.大埔廣福道38號大埔大廈
11.長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
12.牛頭角牛頭角下邨貴新樓
13.屯門欣田邨喜田樓
14.北角英皇道293-299號璇宮大廈
15.沙田廣源邨廣橡樓
16.銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈
17.油麻地上海街17-23號恒福大廈
18.元朗屏輝徑38號良材大樓A座
19.元朗朗屏邨喜屏樓
20.葵涌新葵芳花園E座
21.半山區帝景園1座
22.東涌映灣園映濤軒7座
23.石塘咀堅彌地城海旁6-8號澤安閣
24.將軍澳維景灣畔1座
25.葵涌葵聯邨聯欣樓
26.黃大仙黃大仙上邨昭善樓
27.長沙灣凱樂苑凱莎閣
28.旺角甘霖街38號廣富大廈
29.天水圍嘉湖山莊樂湖居10座
30.鰂魚涌南豐新邨8座
31.馬鞍山海栢花園4座
32.觀塘翠屏(北)邨翠樟樓
33.屯門康德花園2座
34.紅磡家維邨家廉樓
35.大埔天鑽10座
36.荃灣福來邨永樂樓
37.鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
38.香港仔華貴邨華愛樓
39.沙田愉翠苑愉能閣
40.天水圍嘉湖山莊樂湖居9座
41.旺角黑布街9-23號
42.鰂魚涌南豐新邨9座
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