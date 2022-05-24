再多42場所納強檢名單　半山區帝景園上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

2.柴灣富怡花園2座

3.馬鞍山富寶花園9座

4.屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈

5.沙田水泉澳邨月泉樓

6.灣仔謝斐道254號杜智臺B座

7.天水圍天悅邨悅貴樓

8.北角天后廟道2-4號景香樓

9.馬鞍山翠擁華庭11座

10.大埔廣福道38號大埔大廈

11.長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

12.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

13.屯門欣田邨喜田樓

14.北角英皇道293-299號璇宮大廈

15.沙田廣源邨廣橡樓

16.銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈

17.油麻地上海街17-23號恒福大廈

18.元朗屏輝徑38號良材大樓A座

19.元朗朗屏邨喜屏樓

20.葵涌新葵芳花園E座

21.半山區帝景園1座

22.東涌映灣園映濤軒7座

23.石塘咀堅彌地城海旁6-8號澤安閣

24.將軍澳維景灣畔1座

25.葵涌葵聯邨聯欣樓

26.黃大仙黃大仙上邨昭善樓

27.長沙灣凱樂苑凱莎閣

28.旺角甘霖街38號廣富大廈

29.天水圍嘉湖山莊樂湖居10座

30.鰂魚涌南豐新邨8座

31.馬鞍山海栢花園4座

32.觀塘翠屏(北)邨翠樟樓

33.屯門康德花園2座

34.紅磡家維邨家廉樓

35.大埔天鑽10座

36.荃灣福來邨永樂樓

37.鰂魚涌海灣街2號濱海大廈

38.香港仔華貴邨華愛樓

39.沙田愉翠苑愉能閣

40.天水圍嘉湖山莊樂湖居9座

41.旺角黑布街9-23號

42.鰂魚涌南豐新邨9座