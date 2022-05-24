防疫抗疫基金逾4萬申請完成審批　發放資助逾49億港元

食物環境衞生署（食環署）發言人今日(24日)表示，在第5輪及第6輪的「防疫抗疫基金」的相關資助計劃下，當局分別收到約20,920宗申請及約20,150宗申請，並已完成審批共約41,010宗申請，合共發放資助總額約49.76億元。已批出金額佔全部資助總額99.9%。

第6輪的餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放10萬元至50萬元的一次性資助，用於援助提供堂食的餐飲處所。每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外5萬元的一次性資助。

發言人指，餘下尚待完成的個案主要關乎辦理重發牌照的申請或仍須待申請人提供補充資料或證明文件。申請人應盡快跟進相關事宜或提交所需文件，以完成所有手續。