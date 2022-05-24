政Whats噏 :議員去信福利委員會　要求討論支援照顧者政策

本港人口老化問題嚴重，政府支援不足，更有約40多萬全職照顧者要全天候無間斷照顧年老、患病、殘疾或冇自理能力嘅家人，往往心力交瘁，甚或會出現照顧者壓力爆煲嘅倫常慘劇。議員葛珮帆及李世榮今日(24日)去信立法會福利事務委員會，要求委員會能再度向政府跟進「香港長者和殘疾人士照顧者的需要及支援的顧問研究」報告進度，盡快將支援照顧者政策加入討論議程，並邀請勞福局局長及相關官員出席會議。

兩人尋日(23日)與照顧者團體「照顧照顧者平台」會面，商討如何推動照顧者政策。佢哋提到，過去已多番喺議會要求政府正視照顧者面對問題，並提出唔少建議，但局方一直未有提出應對政策。而當局早前表示已委聘顧問進行研究，全面檢視體弱長者和殘疾人士照顧者嘅需要同所需嘅支持，同時探討如何整合政府已投放嘅資源，為體弱長者和殘疾人士嘅照顧者提供更有效支援，惟報告至今仍未公佈。

由於大批照顧者仍然疲於奔命，未有得到妥善支援，兩人去信福利事務委員會，要求委員會能再度向當局跟進研究報告進度，並盡快將支援照顧者政策加入討論議程，邀請勞福局局長及相關官員出席會議，討論落實照顧者為本嘅照顧者政策，全面支援照顧者需要。