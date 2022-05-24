出版社爭相推出公民科樣本書　教育局下令回收

公民與社會發展科將於今年9月在中四級展開，惟現時只有課程大綱，並無具體內容。不過，不少出版社日前爭相推出樣本教科書，期望在具體內容落實前搶佔市場。教育局今日(24日)回覆東網記者，個別出版社違反本局要求，對此深感遺憾，已着令相關出版社立即收回已向學校發出的樣本書，並會嚴肅跟進，要求有關出版社杜絕同類事件再次發生。

教育局澄清，從無計劃於本月23日向外公布列入教育局「適用書目表」內公民與社會發展科（公民科）教科書的資料，故此不存在所謂「押後公布」，至於猜度押後原因與課本政治敏感內容有關，更屬臆測。 為配合公民科課程的推行時間，本局已特事特辦，濃縮教科書的評審時間，預計於6月把通過評審的公民科教科書的資料上載至教育局「適用書目表」網頁，供學校為下學年選書時作參考。

此外，教育局早前已通知出版社其公民科(主題一)教科書的評審結果。為力求精確，出版社尚須跟進課本評審報告的建議，修訂教科書內容，並交予課本評審小組作覆檢。局方已向有關出版社清楚說明現階段嚴禁以任何形式向外展示教科書的內容，直至覆檢工作完成。