雷霆22：警旺角冚毒窟拘25人　檢10萬元海洛英冰毒藍精靈

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(24日)進行代號「雷霆2022」的行動，突擊搜查砵蘭街一單位。行動中共拘捕25人，當中一名49歲男子涉嫌「經營毒窟」、「販毒」及「管有攻擊性武器」被捕；另外23名男子及1名韓國籍男子(27至69歲)，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

行動中，人員共檢獲約59克懷疑海洛英、約62克懷疑「冰」毒、124粒懷疑藍精靈，檢獲的毒品總市值約10萬港元。人員亦在單位內檢獲兩枝鐵通、一把軍刀及一批懷疑吸食毒品工具如冰壺、錫紙、打火機等。所有被捕人現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。