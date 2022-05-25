多因親密接觸傳播　歐美回港要注意

在歐美多國爆發的猴痘病毒引起全球關注，其中一個傳播方式與男男性接觸有關，其傳播途徑與世紀絕症愛滋病有相同之處，而醫生亦提醒若近日到過歐美的男同性戀者曾與人有性接觸，就要提高警覺。有關注組織亦指，男士與同性發生性行為時必須正確使用安全套，到訪歐美時必須多加防範，一旦感染及早求醫。

根據世衞資料，近期歐美部分感染猴痘的個案，主要是年輕男士，有部分是男男性接觸者，他們因病前往性健康診所（Sexual Health Clinics）求診，病徵是生殖器官有破損。無獨有偶，肆虐全球多時的愛滋病，其中一個感染途徑亦源於性交或肛交過程中，沒有全程正確使用安全套，亦有少數人與愛滋病感染者口交而透過傷口被感染。

再思社區健康組織總幹事何碧玉指，此種病毒可透過男性性接觸感染，提醒男士若要與同性發生性行為時，必須正確使用安全套及潤滑劑，由於潛伏期較長，一旦發現自己出現皮疹等病徵，則要及早求醫，她強調安全性行為十分重要，若市民要到歐美旅行時，亦要提高警覺，加強防範。