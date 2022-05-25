慢阻肺病無法治癒　逾半患者忘記如何使用吸入式藥物

有研究料本港的30歲以上人口中，3.5%患上中度至嚴重的慢性阻塞性肺病。即使吸煙是該病主因，非煙民也有機會中招。醫生指，若患者另有肺部感染，例如患新冠肺炎，將進一步損害肺部組織。但有調查發現，逾半受訪患者曾忘記吸入式藥物使用步驟，醫生提醒患者用藥時需手口協調，呼吸要配合吸藥的時機。

香港胸肺學會會長林倩雯醫生指，慢阻肺病無法治癒，病情會不斷惡化。由於呼吸系統長期受破壞，致呼吸道阻塞和收窄，患者肺部因而難以呼出和吸入空氣。除長期吸煙外，長期吸入二手煙、空氣污染等、工作環境長期吸入煙塵及化學物等，均是患病高危因素。有調查指，部分人以為該病只影響肺部，忽略其非呼吸道病徵，包括容易疲勞及腳水腫，或令患者延遲就醫，屆時肺部已受損，將影響日常生活，嚴重者可能要使用氧氣機。美國胸肺學院(港澳分會)會長林偉奇醫生提醒市民，若有長期咳嗽、多痰、坐下時氣促、活動能力下降、出現缺氧的情況，例如手腳及嘴唇呈藍色時，便有機會已患慢阻肺病。

雖然該病不能根治，小部分患者可透過手術減輕病情，大部分都是以氣管舒張劑等藥物作治療。此外，不少藥物要用到吸入器服用，惟在有使用經驗的受訪者中，過半人曾忘記相關使用步驟，故期望醫護提供協助、網上有各種用法教學影片供查閱。受訪者也認為照顧者的最大困難，是難以處理突發情況，例如不懂得處理患者呼吸困難情況。香港復康會已印製相關資訊小冊子，載有二維碼，掃瞄後可瀏覽影片，提高大眾對疾病的認識。