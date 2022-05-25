港中小學奪美國機械人大賽6獎　3冠2亞1最佳創意獎創佳績

本港近年流行STEM教育，讓學生學習數學、科學及工程學，並配以電腦編寫程式，製作出可按指令運作的機械人。本港有多間學校組隊參加由美國勞倫斯理工大學主辦的全球國際機械人大賽，並勇奪3個冠軍、2個亞軍及1個特別獎項。

該比賽於1999年起首次舉辦，迄今已有20多個國家及地區、逾30,000名學生參與。受疫情影響，該比賽今年轉為網上舉行，全球13個國家及地區，包括美國、沙特亞拉伯、韓國、南非、墨西哥等，共派出超過100支隊伍參賽。

今屆比賽本港奪得至少6個獎項，其中香港機械人學院 、大埔舊墟公立學校及保良局董玉娣中學 ，分別於BottleSumo機械人相撲大賽項目、Exhibition機械人創意賽項目及Game機械人挑戰賽項目奪得冠軍；而保良局百周年李兆忠紀念中學及大埔舊墟公立學校 ，亦分別於Exhibition機械人創意賽及RoboArts機械人藝術節中奪得亞軍。另外，李鄭屋官立小學則於Exhibition機械人創意賽項目中，獲頒最佳創意獎。