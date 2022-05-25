工務小組通過立會擴建追加撥款　議員圍插造價高　質疑圍標抬價

新一屆立法會議員人數將增至90人，立法會財務委員會於去年9月通過立法會綜合大樓擴建計劃，涉款約11.7億港元，惟建築署低估有關造價，擴建工程預計要追加33%，約3.9億港元，令造價飆升約15.6億港元。立法會工務小組委員會今早(25日)召開會議討論，期間多名議員「圍插」，認為市民難以接受。工務小組最後通過立法會大樓擴建工程追加撥款，將提交財務委員會審議。

會議上，有議員批評政府在短短幾個月之內就申請額外撥款，又關注有否出現圍標，導致工程造價過高。另一議員陳學鋒亦表示，當局如何確保今次是最後一次追加撥款。議員楊永杰表明對今次事件感到很失望，「要工人長時間、假期及晚上開工，冇三工都唔做啦，亦證明估算嚴重離地」，強調政府必須優化估算制度。議員狄志遠批評政府不可開脫責任，「價錢唔知就問吓市場、朋友，本身拎多錢會尷尬，但依家追加撥款更尷尬。」

建築署署長何永賢回應指，立法會擴建工程屬獨一無二，只能在夜間及假日進行，屬於「馬拉松式」工程，政府當初作估算已用了最複雜的醫院工程作基礎，再用夜工的價錢做估算，但可能當時估算不夠大膽，導致需要申請追加撥款。何透露指，今次工程有4間承建商入標，全部都超出預算，今次申請追加撥款以最優勝的標書來估算，較原來預算多出約3成價錢。她指出，由於所有投標者都提交很多圖紙，各有不同，相信沒有圍標情況，又指如果日後工程的要求沒有大變化，不需要再申請追加撥款。