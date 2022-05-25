65歲婦心臟衰竭命危　冀「有心人」續命　醫生：處移植黃金時間

身體一直健康無恙的65歲女士許佩蘭，於上月初因急性心肌炎引發心臟衰竭入院，惟病情一直惡化，現時只能靠儀器維持心肌功能，但亦因使用時間較長，令她隨時有機會出現併發症而離世，唯一治療希望只剩換心手術。葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖今早(25日)在電台節目表示，病人情況相當嚴峻，心臟移植是最佳方案，現時亦是移植的黃金時間，再度呼籲近日有家屬離世人士能捐出心臟，令許女士能重獲新生。

黃表示，移植組每年會收到數宗類似個案，情況不算極度罕見，有小部分個案可能因為過濾性病毒或藥物引起，但文獻或科學研究未能完全找出原因。他又指，已為許女士進行多項檢查但未找到原因，亦無感染新冠病毒。病人的心臟機能非常弱，需要靠體外裝置輔助，她現時可以進食及傾談，是最合適接受移植的時間。但黃形容病人的情況「今日唔知聽日事」，有機會在幾星期或幾月內出現併發症。

病人的丈夫盧先生在同一節目表示，他與太太一向生活作息定時，無長期病患，無高血壓無糖尿病亦無長期服藥，今年清明節前太太突然胃部不適，向家庭醫生求診，開了胃藥但沒有好轉，之後情況轉差，一直入住深切治療部。他又說，太太有定期驗身，平日亦有量度血壓等，一切正常，不知道患病的原因。黃加霖表示，許女士是O型血，身高約154厘米，體重約42.9公斤，如果有體形相近的離世人士，不限男女，家屬都可考慮將心臟捐出。