何栢良指單日確診2百多宗符合預期　難百分百攔截零星個案流入

本港新冠疫情有所緩和，昨日(24日)新增250宗確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(25日)在電台節目表示，過去個多月單日確診維持200多宗，情況大致符合預期，認為即使邊境有較嚴厲的措施，亦不能百分百攔截到零星個案流入社區。他指現時本港的感染仍涉及Omicron病毒，沒有很大基因變異，感染人士如已接種疫苗，出現重症風險沒有大分別。

對於九龍塘國際英文幼稚園有6宗個案，涉事兩班58人須停課至周五(27日)，何表示由開學至今在各學校方面有約349宗感染，個案數目不算特別高，在校內傳播的風險較在社區或家庭傳播的風險更低。他指幼稚園學生大部分未接種疫苗，過往曾有幾宗未接種疫苗的幼童感染後出現壞死性腦炎，現時3至5歲幼童可接種科興疫苗，認為家長應平衡風險。

至於是否可以再放寬入境防疫措施，何栢良認為如果放寬相關措施可能會多了BA.4或BA.5個案，但有超過180個國家或地區已經放寬，這些地方亦有不同變異病毒株入侵，疫情數字上升但重症無上升。他認為以香港現時情況，如果把入境人士的檢疫由7天縮短至3天，或香港人回港後由強制在酒店檢疫改成可家居檢疫，相信對疫情不會有大影響。另外，行政會議召集人陳智思今出席活動時，被問到能否取消熔斷機制，他稱短期內未必做到，期望在本地疫苗接種率達到一定水平後，可以放寬更多入境措施。