高銀金融旗下公司及潘蘇通被追逾8億貸款　被告申不可作清盤呈請

近年屢傳財政狀況困難的高銀金融主席潘蘇通，以及高銀金融旗下的金鋑有限公司，上月被一間管理顧問公司入稟高院，追討他們早年欠下的借款連利息逾8億港元，案件至今法庭仍未處理。不過金鋑昨(24日)入稟高院，要求法院頒令限制該間管理顧問公司，不得就金鋑被指欠該公司逾8億港元一事作清盤呈請。不過入稟狀未有交代有關申請的詳情。

原告是金鋑有限公司，被告是Outstanding Management Consultation Limited。據入稟狀指被告於今年5月3日向原告發出法定要求償債書，追討一筆逾8.28億港元的欠款，原告現要求法院頒令限制被告不得就此事向原告作清盤呈請。

據資料顯示，本案被告於上月中曾入稟高院，指金鋑於2020年5月與其達成協議，由被告向金鋑借貸5億港元，並需於3個月後歸還，潘蘇通則作為貸款擔保人，其後雙方再達成協議，金鋑需於2021年1月9日或之前還款。但在期限屆滿後金鋑均未有清還所有款項。截至其入稟時，金鋑共欠逾本金連利息逾8.1億港元，故入稟高院追討。

案件編號：HCMP 636/2022