調查指港首季數碼詐騙跌26.5%　惟涉零售博彩旅遊等騙案反升

環聯發表數碼詐騙趨勢報告季度分析指出，今年首季源自香港的可疑數碼詐騙比率按年下跌26.5%，與全球22.6%的跌幅趨勢一致。報告發現，香港的數碼騙徒已改變其行騙的目標行業，物流、金融服務及虛擬社區等行業的可疑詐騙比率錄得按年跌幅，而零售、博彩和旅遊及休閒等行業則錄得升幅。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，熟手騙徒透過壓力測試，察覺部分行業加強了防範措施，當騙徒發現難以入手時就會將目標轉向新行業。環聯最近觀察到，騙徒正尋找可以利用的新機會或漏洞。在目前騙案下降情況下，企業首要之務是專注為優質客戶提供優化體驗。

另外，據環聯最新的《全球消費者脈搏調查》發現，更多受訪者表示他們於2021年11月至2022年2月期間遭受數碼詐騙，與環聯系統所得出的數據不同。該項調查於2022年2月14至23日期間訪問1,088名香港成年人，當中39%表示他們在過去3個月內曾成為數碼詐騙的目標，較上季上升6個百分點。受影響的消費者表示，網絡釣魚(35%)是最常見的詐騙手法，其次是身份盜竊和現金/禮品卡詐騙(分別為27%)。