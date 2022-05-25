網上眾籌「無王管」立法慢　當局稱將諮詢需否披露帳目登記人

近年不少人在網上發起眾籌活動，尤其自反對修訂《逃犯條例》爆發連串衝突期間，更有網上眾籌發起人因涉嫌擅自挪用眾籌資金而被捕，社會上關注有人從而清洗來歷不明的款項。有議員今日(25日)批評網上眾籌「無王管」，進行諮詢的工作緩慢，促請當局盡快立法；亦有議員憂慮部分救急扶危的眾籌活動或被規管。當局回應指今年將就眾籌活動展開諮詢，包括是否需披露帳目及登記人等。

提出口頭質詢的議員陳穎欣認為，網上進行的籌款活動沒有專門法例和政府部門作出規管，造成籌款活動線下受規管、線上「無王管」的情況。她詢問政府會否考慮為線上及線下的各種籌款活動訂立統一的規管機制，以及防止有人假借售賣物品，例如飯券及禮品以進行公眾籌款。議員麥美娟則指已多次關注眾籌問題，批評「點解到今時今日仲喺諮詢，而唔係行動」。議員陳振英表示，有市民憂慮部分救急扶危的眾籌活動或被規管，影響批核程序，會否為此制訂豁免機制。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指眾籌活動必須守法，香港現行有多條規管洗黑錢及詐騙的相關法例，包括《證券期貨條例》、《公司條例》和《放貸人條例》。他指香港社會湧現不同的眾籌活動，但現時未有一套專門的法規及特定的政府部門去規管眾籌，政府今年將就眾籌活動展開諮詢，包括規管平台要求，眾籌活動人是否需要登記，以及披露帳目。他強調在法例制訂中有充分參與，並利用法例發現有3宗網上眾籌活動涉及危害國家安全，至少有另外5宗涉及洗黑錢等。