童樂居虐兒案補鑊　所有留宿幼兒中心已裝閉路　社署小組續巡查

由本報獨家率先揭發的「童樂居」虐兒事件令人髮指，引起社會激烈回響，亦令人關注現行的兒童住宿照顧服務工作是否足夠及有力。勞工及福利局表示，社署現有23名人員負責預約或突擊探訪及巡查等工作，包括按情況翻看閉路電視片段以跟進調查，另現時所有留宿幼兒中心已完成安裝閉路電視系統，並按新制定的政策及機制翻看紀錄。

勞福局指，自「童樂居」事件後，政府已即時改善部分現行兒童住宿照顧相關服務，包括要求所有留宿幼兒中心安裝閉路電視系統，並須制定內部政策及機制，主動監控及翻看閉路電視紀錄，現時所有留宿幼兒中心已裝閉路電視。社署亦已於跨專業巡查隊伍加入曾在執法機構工作的人員及保健衞生督察，以及在執行巡查、跟進投訴等工作期間，主動抽查服務單位的閉路電視紀錄，並且檢視管理人員翻看閉路電視片段和相關的覆核紀錄。

政府已成立由社署署長領導的檢討委員會，全面檢視兒童住宿照顧及相關服務的服務質素標準和法定要求，以及內部管制和監管制度的指引，預期將於今年9月完成第一階段有關留宿幼兒中心服務的檢討，明年3月完成第二階段有關其他與照顧兒童相關的服務的檢討。