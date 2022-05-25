租用人不取場3年逾13萬宗　打擊新招實施20日即錄200宗

政府體育場地經常出現違規「炒場」，民政事務局提供的數字顯示，過去3年，超過 137,000宗因為租用人未有親自取場，或使用人所提供的身份證明文件與訂場記錄不符，而被拒絕使用有關設施。康樂及文化事務署本月1日實施一系列打擊炒場的新措施，截至本月20日超過200次租用人被發現不在場，有10人因累積兩次不在場，被禁止預訂場地90天。

民政局書面回覆議員的質詢，指在上述未有親自取場等理由而被拒絕使用有關設施的個案中，超過8,000名市民因累積兩次「不取場」違規紀錄而被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。此外，亦有2名租用人因違規轉讓用場許可證而被暫停租訂體育設施資格180天。

根據當局提供的數字，2020年「不取場」或使用人所提供的身份證明文件與訂場記錄不符而被拒絕取場共有49,000宗，2021年則有84,300宗，升幅逾72%，而2022年截至4月30日則有4,000宗。而租用人因累積兩次「不取場」違規紀錄而被禁止預訂康文署的收費康體設施90天，2020年有2,900宗，2021年有5,100宗， 升幅高達75%，而2022年截至4月30日則有200宗。康文署在過去3年共接獲900宗有關「炒場」的投訴，2020年有90宗，2021年有740宗，升逾7倍，而2022年截至4月30日則有70宗。