議員批教師基本法測試安排欠妥　當局將安排擴大教師範圍

由2022-2023學年起，公營學校的新聘常額教師必須通過《基本法》測試，才可獲考慮聘用。多名議員關注測試模式及內容等欠佳，要求當局作出改善。另有議員提到當局安排測試的次數不足。

提出質詢的議員張國鈞指《基本法》測試要求暫不適用日薪代課及現金支薪等教師，詢問當局未來會否將要求擴展至直資學校等；議員陸瀚民及梁美芬均質疑測試未能讓教師充分了解基本法。

教育局局長楊潤雄指出，局方先後在1月和本月舉辦教師《基本法》測試，首輪測試有逾7成人取得合格成績，而次輪測試仍在進行批改及核對，預料本月底至下月初會有結果。而在2個測試後，當局會進行檢討，包括形式及內容，甚至教師範圍，未來或會擴展至不同的教師總類，如日薪代課、現金津貼、接受資助的幼稚園老師等，未來會逐步落實。另外，他又指測試是根據公務員基本法考試進行，除測試外，教師也要進行30小時核心培訓課程，並非不是靠一個基本法，深入了解憲法等工作。

教育界議員朱國強認為當局應不考慮加開一場測試，將影響招聘，詢問會否作出豁免。楊回應指，若議員能夠「貼地啲睇」，學校都是在5至7月聘請老師，轉職其實有充分時間自行做準備，考慮是否參與測試，他又強調絕對不會豁免，因基本法是基本要求，若錯失測試機會，建議教師在原學校做多一年，下年再考。