議員斥中西醫協作得個噏字　嘲陳肇始忙少出席發展委員會

本港中醫藥發展和應用上仍有不少掣肘，特別是中西醫協作推行緩慢。食物及衞生局局長陳肇始今日(25日)在立法會會議上，指當局掌握中醫藥發展基金推展的項目，亦有預留款項作人才培訓。

提出口頭質詢的議員陳恒鑌指當局回應有8間院舍有中西醫協作計劃，但他批評「講中西醫協作講咗20幾年，中西醫駐院服務講咗10幾年」，但現時41間醫院只有8間推行，諷刺醫院管理局在推行上「好積極」。他又指中醫藥發展委員會近年很少開會，「因局長非常之忙」。

另外，陳恒鑌亦詢問有否具體措施加快中醫藥普及化，包括參考內地的做法以完善中醫藥的法例及體系。陳肇始回應指當局掌握中醫藥發展基金推展的項目及與業界聯繫，在抗疫期間亦多次與中醫藥發展委員會開會，日後會積極推進在大灣區發展。

另一議員林振昇亦批評政府早前答允為確診市民提供10次免費中醫服務，但奈何預約困難。他亦詢問當局有否預計未來中醫行業的人手需求，以便在培訓上配合。陳肇始指在建設首間中醫院上有全面評估，亦有款項作人才培訓，會跟隨時間表執行。