2歲童氣促聞氣後去世　死因裁判官續質疑醫生紀錄

2歲男童疑因氣管收縮，在兒科專科診所求醫並接受聞氣治療後，突然失去呼吸及心跳，同日離世。死因裁判法庭今天（25日）就事件繼續研訊，死者最後求診的梁蔭基醫生今繼續作供。死因裁判官何俊堯質疑梁的排板資料不足，但卻可在數天後記起死者的心跳補回記錄，何官斥「無寫低你都記得啊？咁犀利？」、「人哋（其他醫生）係咁寫？醫學院咁教你？」梁解釋若有事情發生，他會事後撰寫報告，裁判官斥「報告你點寫都得，排板係睇返當時嘅紀錄嘛！」

死者陳嘉懿去世時2歲2個月。他於2016年12月16日在觀塘梁蔭基醫生醫務所接受聞氣治療後，然後於同日死亡。裁判官今天繼續批評梁蔭基醫生的排板紀錄不足，但卻可以在出事後補回死者的個人資料，包括體重、剖腹產、無藥物敏感等，更可回憶起3天前面診時死者的心跳，梁解釋大部分資料是由死者家屬提供，心跳速度則靠閱讀排板回想起。何官批評他將家屬已知的資料寫在病歷信交予法醫，但卻不寫出事當日對死者的診斷及用藥，質問「咁有咩意思？」。梁稱自知排板有不足，因他的手寫排板字體潦草，怕有錯漏，想要更多時間校對，所以沒有將全部排板內容寫在病歷信。梁又解釋不知道病歷信會由誰閱讀，有些醫學名詞有不同寫法、舖排會有不同。裁判官質疑梁的手寫病歷信與手寫排板字體並無分別，而梁早知死者家屬會將信件交給醫院，批評「你連16號嘅事都唔寫，幫到人咩？幫到醫院咩？」

庭上播放診所的閉路電視片段，見到死者與家人進入醫生房面診只有1至2分鐘時間，裁判官指「你淨係讀（醫療報告）你做咗乜，都讀咗2分鐘」，質疑梁是否可以在這麼短的面診時間替死者完成檢查，包括脱去衣服檢查四肢皮膚、三番四次向家屬詢問病徵、穿回衣服及外套等等。梁解釋自己經驗豐富，面對這情況下的病人不可以拖太久。裁判官再質問，面對如此危急的病人，為甚麼不派人持續觀察他的情況，只是叫診所內經驗最淺的護士每2分鐘望一望，而梁自己就選擇留在醫生房寫信給急症室醫生交代死者情況，但花了10分鐘卻一個字也未下筆。梁同意如果早些發現死者心跳停頓，結果可能很不同。

案件編號：CCDI-701/2017