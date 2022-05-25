疫情持續　理大研究估達4成人口有創傷後遺症

新冠疫情已持續超過2年，理工大學在2020年12月至2021年2月期間，即爆發第4波期間，以電話訪問超過3,000名市民，當中69%受訪者年齡介乎18至59歲的成年人士，以在職人士居多，調查發現，有12.4%受訪者出現創傷後遺症徵狀，反映他們可能存在創傷後遺症，而失業或沒有個人收入、教育程度較低的受訪者，較大機會出現創傷後遺症。負責研究的學者估計，第5波疫情期間，出現創傷後遺症徵狀的人口可能高達3至4成。

調查亦發現中年或以上、教育程度較高的已婚女性，較願意遵從不同的防疫措施；在各項防疫措施當中，受訪者認為保持良好的手部和環境衞生最為困難；45.6%受訪者表示願意接種新冠疫苗，當中多數是擔任家庭照顧者，教育程度較低的中年或以上已婚男性。團隊同時留意到，觀看疫情新聞的時間和創傷後遺症徵狀的嚴重程度有關。每天觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，一方面會更遵從防疫措施及相關建議，但亦會有更嚴重的創傷後遺症徵狀。

理大神經心理學講座教授兼醫療及社會科學院院長岑浩强教授指出，持續處於壓力狀態而不加以管理，對情緒及日常生活會帶來負面影響，長遠而言，更可能導致精神健康問題。他呼籲社會大眾正視疫情造成的創傷後遺症徵狀，留意自己的身體、情緒及社交狀況等變化，一旦出現相關徵狀而影響生活，應向專業人士或社福機構求助。