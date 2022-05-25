立會首二讀院舍及職安健修訂草案

院舍修訂草案旨於提升住客人均樓面面積及對營辦人的問責等。

立法會今日(25日)就2項政府法案方面進行首讀及二讀，包括《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》和《2022‍年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，有關的二讀辯論其後中止待續。

《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》 涉及修訂《安老院條例》等4條法例。院舍修例冀調整院舍人手、住客人均樓面面積、對營辦人的問責、院舍主管及保健員註冊制度、提供護理照顧，以及相關罰則。修例包括調高院友最低人均樓面面積，由現時的6.5平方米調升至最少8平方米，高度照顧院舍更規定要達到9.5平方米。為讓院舍有時間循序漸進地符合新規定，法例設立8年過渡期，不會在修例後即時執行新規定。

至於《2022‍年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，建議修訂針對僱主一般責任條文，容許勞工處以可公訴罪行形式引用該條文提出檢控，以及將可公訴罪行的最高罰款額訂為1,000萬港元。此外，若公司經循可公訴程序定罪，要求法庭量刑時，須參考該公司於案發日的相關財政年度營業額，以協助法庭評估被告的運作規模和財政能力，從而作出阻嚇性罰款。