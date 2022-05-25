多次性侵大舅8歲女兒　五旬中港司機認罪候判

已婚五旬中港司機受大舅受託，照顧對方的8歲女兒，期間他卻多次趁妻子不為意，向女童上下其手，不但擁吻摸私處舐乳頭，更用陰莖磨女童私處，又向女童直呼「我愛你」，明言覺得2人是情侶。女童一直忍氣吞聲，直至4年後才向社工揭發事件。涉案司機今天（25日）在高院承認1項企圖強姦及5項非禮罪，法官狠批被告違背女童父母信任，對被告行為感到震驚，將案押後至7月8日判刑，期間為索取被告索取心理報告，以了解他是否有孌童僻及其重犯風險。另法庭亦為女童及其父母索取創傷報告。候判期間被告須還押。

代號「LYH」的被告現年53歲，受害女童X現年14歲，被告是她的姑丈。案情指X在2019年左右出現情緒問題需接受輔導，其父亦發覺X不甚願意出席家庭聚會。在翌年一次輔導中，X向社工透露曾多次遭被告非禮，事件交警方跟進。X向警方表示，第一次非禮發生於2015年農曆新年，當時她就讀小二。她在被告位於天水圍住所用電腦，期間被告趁妻子洗澡，擁抱X及吻她嘴唇約10分鐘。另有一次被告要求與X一起洗澡，期間被告撫摸她全身，又撐開她雙腿，用陰莖摩擦她的私處。

X續指，有次她到被告母親於屯門的住所過夜，被告和她同床，被告的妻子則睡另一間房。入夜後被告在房間與她舌吻，然後伸手入她的衣服，先摸她的胸和私處，舐她的乳頭和陰蒂，進而脫去彼此的褲子，試圖把勃起的陰莖插入X的陰道，但不成功。一個月後，被告又再2次在該屯門單位用陰莖磨X私處，直至X說「好痛」被告才停手。另外，一次X跟隨被告兩夫妻到大陸過年，期間被告曾舌吻X。被告在2020年9月被捕，警誡下被告稱X把他當作父親，他則感覺他們像情侶。他們會擁吻，而X通常做主動。起初他以為這些親暱行為只是家人之間愛的表現，但後來他再也無法控制自己，結果鑄成大錯。

案件編號：HCCC 17/2022