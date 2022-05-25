議員質疑多個公屋邨未重建　運房局稱大規模計劃會凍結公屋單位

大多舊屋邨重建後可建成更多單位，同時保障屋邨結構性安全，惟並非所有舊屋邨均能獲得同樣機會。有議員認為，本港樓宇有許多老化嚴重，而且在房屋委員會轄下共有22個非拆售高齡屋邨具有重建潛力，惟至今僅數個屋邨有重建時間表。運輸及房屋局回覆指，大規模重建計劃反而會凍結大量本可編配的公屋單位，對輪候公屋的家庭造成負面影響，故需有序地重建個別屋邨。

運房局表示，重建公共屋邨長遠而言或可增加公屋供應，但短期會即時減少可供編配的公屋單位數量，故房委會會在切實可行的情況下，考慮有序地重建個別屋邨。至於房委會判斷是否重建的條件，會按4個基本原則評估，包括樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力，並按實際情況審慎考慮是否重建。運房局又指，房委會在過去10年已完成10項重建高樓齡公共屋邨項目，正推展的重建項目共有8個。由於西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力提供更多單位，故房委會現正研究重建這兩個舊屋邨，盡量納入外圍土地擴大重建地盤。

至於當局為市區老化樓宇而設的「樓宇更新大行動2.0」，自2018年起推出，不過曾被議員批成效不大。對於再有議員查詢該計劃，發展局回覆表示，截至今年4月，市建局收到約1,200幢合資格樓宇申請參加計劃；同期，屋宇署已按風險挑選約1,000幢樓宇參加。視乎計劃的推展進度，市建局會適時接受新一輪申請；屋宇署亦會在該行動下繼續主動按風險挑選樓宇，由署方代業主進行所需的工程。