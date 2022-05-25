璀璨夜晚定會很美　事隔4年半　港迪士尼城堡下月中煙火再現

「畢生也願記起香港迪士尼，煙火璀璨夜晚定會很美」，香港迪士尼「睡公主城堡」自2018年起進行擴建工程，煙火匯演亦同步暫停，不知不覺原來已「離別」了4年多。樂園今日(25日)宣布，由6月中起「奇妙夢想城堡」將加入「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，每星期演出4至5場，每場開始時間定於晚上7時半或8時半開始，全長約20分鐘。

較舊城堡高逾1倍的「奇妙夢想城堡」早於2020年11月21日開幕，惟適逢新冠疫情全球肆虐，標致性的城堡煙火匯演一直重啟無期，令一眾迪士尼迷心碎，相信今次重啟是樂園考慮到本港近期疫情有所緩和。迪士尼指出，夜間匯演將糅合燈光、激光、噴泉、火燄及煙花效果，配合迪士尼受歡迎的角色、故事及樂章，再度交織魔法之旅。

香港迪士尼續指，匯演共分7個章節，包括人生六個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成。