優質教育基金5學年批189個國民教育申請　惟497個仍處理中

優質教育基金用以資助旨在提升學校教育質素及全面推廣優質學校教育的計劃。教育局今(25日)回覆議員質詢時表示，在2017/18至2021/22共5個學年，共資助189個與國民教育相關的計劃申請，總撥款金額約為9,700萬港元，惟仍有497個申請處理當中，涉及約1.3億港元撥款。

教育局局長楊潤雄表示，國民教育屬價值觀教育重要一環，當中包括認識中華文化、中國歷史、國情、《憲法》、《基本法》及國家安全概念，培養學生對中華文化和國民身份的 認同，加強師生共同維護國家安全的意識和責任感。在2017/18至2019/20學年，每年獲撥款的申請項目介乎十數至20多個，每年撥款亦由1,000萬至22萬港元不等，本學年獲撥款的申請項目大增至123個，不過涉款只有3,000萬港元。

局方又指，基金已為「我的行動承諾」加強版撥款計劃推出優化措施，截止申請日期已延長至2024年1月底，學校陸續提交申請。截至本月中，基金合共接獲618個申請，申請撥款總額達1.5億港元。根據紀錄，逾9成「我的行動承諾」加強版撥款計劃的申請成功獲基金資助。另外，在2020/21及2021/22學年，共有76個優先主題計劃，共獲得約8,200萬港元的撥款，獲得最多撥款的主題是正面價值觀，涉款2,900萬港元，獲撥款的計劃數目有23個。