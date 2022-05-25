陳肇始稱外傭檢疫酒店已增至2.2萬間房　房價每晚800元以下

本港第5波疫情逐漸受控，有社區隔離設施暫停或停止運作。食物及衞生局局長陳肇始今日(25日)回覆議員質詢時表示，現時專供來港外籍家庭傭工進行檢疫的設施，截至本月23日，5月及6月整體的訂房率分別約為65%及70%，會因應供求適時調整；她又指，政府現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及1間社區隔離酒店，位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，現處於備用狀態。

立法會議員陳家珮提出質詢，指現時專供來港外籍家庭傭工進行檢疫的設施的數目，及使用率及有否計劃更改已停止運作設施的用途。陳指，政府已將指定檢疫酒店房間的數目由3月底時約6,000間，逐步增加至現時約2.2萬間，而過半數的指定檢疫酒店有提供標準房價每晚800港元以下的房間。

她又稱，由海外入境並在機場或指定檢疫酒店檢測中確診的人士，現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店，其餘分別位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態，仍需保留這些社區隔離設施應對新一波疫情。