疫情重挫中港運輸　貨物批次較2019年銳減6成

新冠肺炎疫情重挫中港兩地陸路跨境運輸作業，政府最新公布，「多模式聯運轉運貨物便利計劃」去年處理的跨境貨運車次為11,039，貨物批次共7,556,476，分別較2019年疫前正常水平跌約4成及3成；同期為業界提供無縫清關服務的「跨境一鎖計劃」，處理2,901個貨運車次及220,220個貨物批次，則較2019年下跌約2成及約6成。

港府今(25日)書面答覆議員提問時公布商經局數據，由2019年至2021年期間，多模式聯運轉運貨物便利計劃每年分別錄得車次為18,011、16,584及11,039，貨物批次則為10,426 679、10,587,649及7,556,476；跨境一鎖計劃每年處理車次分別為3,600、3,489及2,901；貨物批次則為525,266、579,321及220,220。當局指，十分關注粵港兩地持續的疫情和相關防疫措施下，跨境陸路運輸受影響。兩地政府一直緊密合作，探討改善現時陸路跨境運輸安排。隨着近日疫情漸趨穩，陸路跨境運輸得以逐步恢復，港府會繼續積極與內地當局完善及提升跨境運輸，以優化跨境物資流通。

多模式聯運轉運貨物便利計劃早於2010年推出，透過簡化清關程序，為空陸及海陸聯運轉運貨物提供清關便利。利用電子預報貨物資料，並透過應用電子鎖及全球定位系統技術，香港海關對境內轉運貨物作出監察。跨境一鎖計劃則於2016年面世，由中港兩地海關對接，打造粵港物流綠色通道，為業界提供無縫清關服務。