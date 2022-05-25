虐兒案件令人髮指　議員促政府立法強制舉報

駭人聽聞的虐兒案，時有發生，早前的童樂居事件更令全城嘩然。議員田北辰今日(25日)在立法會大會上，提出「正視本港虐待兒童問題、保護兒童權益」議案，批評現時本港整條保護兒童鏈均出現問題，並要求當局盡早提交強制舉報虐兒個案機制的條例草案予立法會審議；會上亦有議員指政府監管不力，以為將社福服務外判就萬事大吉，出事後僅指震驚。

議員田北辰發言時指「連保護兒童咁基本嘅嘢都做唔到，再多經濟發展有咩意思呢？」他又引用警方資料，指2021年首3季警方共接獲871宗虐待兒童的刑事案件，較2020年同期增加近66%，受虐兒童當中18%僅0至5歲，憂慮上述虐兒事件很可能只屬冰山一角。田北辰亦促請檢討受資助福利服務單位的監管、撥款、審查機制。此外，當局亦需訂立明確的問責機制，以及全面調查政府部門、個別人員及兒童福利服務機構在過往虐兒事件中的責任等。

議員陳曼琪發言時，形容「幸運的人童年治愈一生，不幸的人一生治愈童年」，直言虐兒事件性質嚴重，又指執法機構搜證困難，希望盡快草擬「沒有保護罪」，稱該法例不是新鮮事物，批香港保護兒童法律不足，希望下屆政府就此展開討論。此外，她認為勞工及福利局與社會福利署應就過往虐兒事件檢討過失，負起保護兒童的主體責任，設立幼兒工作員的黑名單制度，並清晰制訂日後對涉嫌違規的兒童福利服務機構進行調查、接管、終止運作及取消註冊的權力。陳直斥局方以為將社福服務外判就萬事大吉，狠批事件發生後局方僅表示「驚訝、震驚、好震驚」，但及後就不了了之，未有及時發現虐兒事件，需要深刻反思。

議員李世榮認為問題根源在於「人」，包括員工經驗不足，大量人手流失；加上員工薪酬不吸引，一個員工照顧十幾個兒童，質素自然受影響；社署及機構雖有監管巡查機制，但卻沒有貫徹執行「hea住做」，辦事不力令悲劇發生。李世榮冀提出修正案，倡議加強兒童心神全面發展的服務。儘管早在2005年當局推行相關服務，但落實方面欠理想得，期望能通過計劃及早發現小朋友及家長出現的任何特殊迹象，防止悲劇再生。議員李梓敬亦指虐待兒童事件反映政府監管不力，並以童樂居事件為例，指機構高層「懶理」，社署巡查得過且過。李又敦促政府盡快制定失德職員的名單，嚴懲涉事機構高層。