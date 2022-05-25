隔離期間倒斃個案頻現　陳肇始認衰　已改長者確診可送院檢疫

本港第5波疫情一度嚴峻，早前有一名59歲男子在竹篙灣社區隔離設施隔離期間昏迷，送院後死亡；另有一名87歲翁被發現檢疫期間被發現倒斃在酒店房間內。食物及衞生局長陳肇始始今日(25日)回覆議員質詢時表示，當局已調整長期病患者及長者隔離安排，病情較嚴重或不穩定的長期病患者，會被安排到北大嶼山醫院香港感染中心。

立法會議員林順潮提出質詢，問及會否檢討確診者的分流程序，並要求醫院管理局醫護人員加入分流前對確診者的初步評估工作；及檢討對患有長期疾病的人士在隔離或檢疫期間的醫療支援等。陳肇始回應指，當局經檢討後，已調整長期病患者及長者隔離安排。由本月4日起已經更改隔離安排，病情較嚴重或不穩定的長期病患者，以及無家人陪同的70歲以上長者，會被安排到北大嶼山醫院香港感染中心，或其他醫院隔離。獲安排入住竹篙灣隔離設施的感染人士，如屬情況穩定的長期病患者，亦會被安排入住特別座數房屋，方便醫護人員監察。

陳肇始又指，有為指定檢疫酒店員工提供訓練，要求為檢疫人士提供協助，需要以常理考慮隔離人士提出的要求，確保有足夠人手處理緊急情況和定期觀察，並協助親屬聯繫檢疫人士。陪同人亦可在檢疫人士抵港前或取得檢疫令後，向衞生署申請陪同檢疫。