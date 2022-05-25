林景楠認選舉宣傳資料違規　官信僅疏忽免其刑責

泛民初選案其中一名被告「阿布泰國生活百貨」創始人林景楠，前年表示考慮參加立法會的進出口界功能組別選舉，後來轉戰新界東地區直選，但在泛民初選中落敗，最後再度「轉軚」參選功能組別，結果選舉因疫情而要延遲一年，林亦無再出選。他去年入稟高院，承認因欠缺經驗，令其部分選舉廣告違例，要求法庭豁免他受刑罰。法庭今（25日）頒判詞，接納林的申請，豁免他受罰，並下令林支付2.53萬港元訟費予律政司。

申請人林景楠因參與泛民初選，被指涉嫌違反《港區國安法》，因而被控顛覆國家政權罪，現時獲准以現金100萬港元及人事20萬港元保釋外出。他早前在入稟狀指，其1萬份單張、400張海報、73幅橫額及28段Facebook貼文，未有依例向選舉事務主任備妥選舉廣告等電子文本，也沒有於選舉廣告中顯示印刷人、印刷日期和印刷數量等資料，違反《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》。

申請人在入稟狀解釋，這是他第一次參與公開選舉，因欠缺經驗而引致違例，並無不誠實意圖。法官今在判詞指，綜合所有因素，接納申請人已經盡量熟習並遵守相關規例，只是因缺乏經驗，及一時疏忽而違規，他亦已盡早作出補救措施，沒有不誠實意圖，故接納申請人的申請，豁免他受刑罰。

案件編號：HCMP656/2021