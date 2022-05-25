今增251確診　包括28宗輸入病例　多2名患者離世

本港新冠疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(25日)新增251宗確診，其中28宗輸入病例，第5波疫情至今累計個案共1,198,456宗。另新增2宗死亡個案，第5波截至目前共有9,159名死者。太古城麥當勞群組新增1宗確診個案，涉及1名已打2針的66歲女士，住南豐新邨9座。

當局再發現5宗Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中3宗屬輸入個案，另外2宗與太古城麥當勞群組有關。輸入個案中，有10宗在機場發現，其餘18宗在檢疫酒店中發現，均是在第2至9天期間確診，分別來自美國、泰國、澳洲、印度、英國等地。

學校方面，今日共19宗學校呈報有確診個案，涉19間學校，包括15名學生及4名職員，17宗快測確診，及2宗核酸確診，採樣日期分別為1宗本周一(23日)、6宗昨日(24日)，及12宗今早。分別來自7間幼稚園6名學生及1名員工，8間小學6個學生及2個員工，4間中學的3個學生及1教職員。其中1宗涉及1名昨日公布的St. Catherine's國家英文幼稚園學生。