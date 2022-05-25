BA.2.12.1病例添5宗　包括2宗牽涉太古城麥當勞群組

本港連日有多個群組爆疫，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(25日)公布，在全基因分析中，再發現多5宗Omicron BA.2.12.1，包括有3宗是輸入個案，另外2宗與太古城麥當勞群組有關。3宗輸入個案中，其中1宗涉41歲由法國抵港、已打3針男士，於5月19日抵港後在機場確診，同月21日有輕微病徵；另1名33歲由美國抵港、已打3針男士，於5月14日抵港，並於同月18日確診，前一日出現輕微病徵；以及1名14歲由墨西哥抵港、已打1針男童，曾於5月2日在墨西哥確診，本身無病徵，於5月17日抵港在機場確診。

至於2宗牽涉太古城麥當勞群組的確診，被列為「與輸入個案相關」個案，涉及早前染疫的2名食客，分別67歲男士及71歲女士，有關個案至今涉及6張枱、其21個環境樣本呈無感染。歐估計，麥當勞群組爆疫原因，為源頭病人或在脫口罩後污染空氣，導致傳播。

歐續指，上環「星月樓」早前亦爆發感染群組，當局得知爆發後已馬上聯同機電署及食衞署作巡視，發現其3樓通風系統出現問題，包括掉轉洗手間抽氣扇接駁、鮮風的機器運作不正常，其每小時換氣量亦少於1，甚至懷疑當晚食肆的空氣清新機沒有開，已要求食肆作改善的工程。他說，當局在食肆改善有關情況後再到上址抽取環境樣本，發現原本有確診樣本的地點已驗不到病毒，機電署亦已核實其通風系統現時已運作正常，故可正常營業。